"الساهر" يحيي حفل خليجي 25.. اتحاد الكرة يحسم الجدل

شفق نيوز / حسم الاتحاد العراقي لكرة القدم، مساء الأحد، الجدل الدائر حول إحياء الفنان العراقي كاظم الساهر، ورحمة رياض، لحفل افتتاح بطولة خليجي 25 في محافظة البصرة.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الفنان كاظم الساهر والفنانة رحمة رياض أحمد، سيحييان حفل افتتاح النسخة 25 لبطولةِ كأس الخليج التي تستضيفها البصرة، للفترة من السادس ولغاية 19 من الشهر الحالي".

وكان محافظ البصرة، أسعد العيداني، قد أعلن مساء الأحد، مشاركة الفنان العراقي كاظم الساهر، والفنانة رحمة رياض، بإحياء حفل افتتاح بطولة خليجي 25 يوم الجمعة المقبل، في تغريدة له نشرها على تويتر، ثم قام بحذفها ونشر فيديو توضيحي قال فيه إن "الأمر متروك لكاظم الساهر".

وكسر الساهر، صمته قبل يومين، وعلق على إقامة بطولة الخليج بنسختها الـ25 في البصرة، لكنه لم يبدِ موقفاً واضحاً من إمكانية احيائه لحفل الافتتاح أو عدمه.

وقال الساهر في تصريحات لقناة LBC اللبنانية، على هامش إحيائه ليلة أمس حفلا غنائيا في بيروت، إن "كأس الخليج يعني لي الكثير.. فرصة رائعة أن يجتمع الاخوة والحبايب في مدينة الحب بصرتنا الجميلة والرائعة"، مضيفاً أنها "فرصة رائعة لهم ان يستمتعوا هناك".

وخلال الأيام القليلة الماضية، تداولت وسائل إعلام انباء أفادت برفض الفنانين العراقيين كاظم الساهر وماجد المهندس المشاركة في حفل افتتاح بطولة خليجي 25 التي ستقام في محافظة البصرة الجمعة المقبل، ما اثار غضباً واستياءً شديدين في الشارع العراقي، ليصل الحد لدى البعض باتهامهما بـ"الخيانة والتنكر" لوطنهما.