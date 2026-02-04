"الساعات الأخيرة".. الأندية العراقية تتحرك بقوة بالميركاتو الشتوي

شفق نيوز- بغداد

شهدت أندية دوري نجوم العراق لكرة القدم حراكاً نشطاً في سوق الانتقالات قبيل ساعات من إغلاقه، لتعزيز صفوفها بعناصر محلية ومحترفة استعداداً للجولات المقبلة.

وعزز نادي الشرطة رسمياً خطه الهجومي بضم المهاجم السنغالي بولي جونيور سامبو، قادماً من نادي دهوك، لتمثيل الفريق في الجولات المقبلة من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

كما انضم بشكل رسمي إلى صفوف الشرطة مدافع المنتخب الأولمبي العراقي المحترف آدم طالب، قادماً من نادي ماريبور السلوفيني، على أن تستكمل إجراءات الصفقة في العاصمة بغداد، ليكون طالب أحد أبرز خيارات المدرب مؤمن سليمان في المرحلة المقبلة.

وفي سياق متصل، وصل المحترف الطاجيكي، المهاجم شاهروم سامييف، إلى العاصمة بغداد للانضمام إلى صفوف نادي الكرمة وتمثيل فريقه الكروي حتى نهاية الموسم الحالي.

في حين، أكدت صحف مصرية أن نادي الكرمة العراقي تعاقد مع اللاعب المصري أحمد عبد القادر، قادماً من النادي الأهلي مقابل 250 ألف دولار، مع تضمين العقد بنداً يمنح الأهلي أولوية استعادته، إضافة إلى نسبة من أي بيع مستقبلي خلال العامين الأولين.

من جهة أخرى، اتفقت إدارة نادي دهوك مع المهاجم محمد داود، على ضمه لصفوف الفريق، ليكون ضمن تشكيلته في الجولات المقبلة من منافسات الدوري.