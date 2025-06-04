"الساحات المكشوفة".. منتخب العراق للسيدات يستعد لبطولة آسيا لكرة القدم

شفق نيوز/ أجرى المنتخب العراقي الوطني للسيدات، بلعبة الساحات المكشوفة لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، تدريباته في العاصمة بغداد ضمن برنامج تحضيراته لتصفيات كأس آسيا في تايلاند في الثلث الأخير من الشهر الحالي.

واجرى الاتحاد الآسيوي قرعة المباريات وأسفرت عن خوض المنتخب العراقي أربع مواجهات حيث يستهل مشواره بمواجهة تيمور الشرقية في 23 من حزيران/ يونيو، ثم يواجه منغوليا في 26 من الشهر الجاري، ويلتقي تايلاند في 29 من الشهر، ويختتم مبارياته بمواجهة الهند في الثاني من تموز/ يوليو المقبل.

وتتأهل المنتخبات التي تتصدر مجموعاتها، إلى نهائيات كأس آسيا المقررة في أستراليا العام المقبل، وتضم المجموعة الثانية منتخبات تايلاند والهند وتيمور الشرقية ومنغوليا إلى جانب العراق.

ويشرف مدرب منتخب سيدات العراق، عبد الوهاب أبو الهيل، على الوحدة التدريبيّة بمعية ملاكه الفني المُساعد.