الساحات الترابية.. منجم قديم لنجوم جلبوا الذهب للكرة العراقية (صور)

شفق نيوز/ تستقطب الساحات الترابية في المدن والقرى البعيدة عن مراكز المحافظات محبي كرة القدم الذين يلعبونها في ساحات تخلو من الرفاهية لكنها تقدم لمسات فنية من لاعبين موهوبين.

مواهب

تزخر المدن العراقية بمواهب كروية قل وجودها في باقي بلدان العالم والتي تم اكتشافها من الفرق الشعبية التي كانت تمارس هواياتها على ملاعب ترابية فترة الستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات، ومن بين أبرز المناطق البغدادية التي رفدت الأندية العراقية والمنتخبات الوطنية باللاعبين "مدينة الثورة سابقا" مدينة الصدر حاليا وقد شهدت هذه المدينة الكبيرة بنفوسها ومواهبها وملاعبها الترابية.

نجوم الساحات الترابية

برز عدد كبير من نجوم الكرة العراقية من رحم المعاناة الذين مثلوا منتخبات العراق الوطنية، ورغم العوز والفقر الذي كان يعانوه، وقد كان هنالك عرابين ومكتشفين للمواهب رغم قلة خبرتها فنيا إلا أنها كانت تمتلك شخصية قيادية ونظرة ثاقبة في اكتشاف الموهوب، وقد أسهمت تلك الأسماء الأثيرة في اكتشاف المواهب لتصلها إلى قمة النجومية، ومن بين تلك الأسماء التي لاتنسى فيوري، وحبيب وخزعل وخالد وغيرها من الأسماء التي تركت بصمة في تاريخ الكرة العراقية من خلال اكتشافها للنجوم لتبقى تلك الفترة، ذهبية للكرة العراقية رغم مر العقود.

الفرق الشعبية

كان لكل فريق شعبي يمتلك ساحة ترابية ويُسمى باسم مدربه مثلا اتحاد فيوري اتحاد حبيب اتحاد خالد وهكذا، ومن أبرز النجوم الذين تم اكتشافها من خلال الملاعب الترابية التي كانت متفرقة بشكل عشوائي في قطاعات مدينة الثورة‏، ثعلب الكرة العراقية فلاح حسن والحارس الكبير كاظم شبيب ونجم الوسط الراحل ناطق هاشم والنجم حبيب جعفر ومدافع المنتخب سمير كاظم ولاعب خط الوسط مهدي جاسم وصخرة الدفاع سعد عبد الحميد والأخوة كريم ونعيم ورحيم صدام والهداف التاريخي للدوري العراقي يونس عبد علي والنجم الأسمر عبد الزهرة أسود ونجوم كثار توالوا على تمثيل منتخبات العراق الوطنية والذين تخرجوا من هذه المدينة الصامدة التي ما زالت ترفد اغلب لاعبين منتخبات العراق الوطنية، وإلى جانب هذه المدينة البارزة التي تميزت بلعبة كرة القدم وبملاعبها الشعبية الترابية، هنالك مناطق أخرى في بغداد تخرجت منها أسماء كبيرة كمناطق العوينة والكفاح والشعلة والحرية والدورة والوشاش وبغداد الجديدة والمشتل وغيرها من مناطقنا التي كانت تشهد فرق كثيرة من الفرق الشعبية التي تلعب على ملاعب ترابية وخرجت لاعبين على مستوى عال.