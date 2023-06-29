السابع عربياً و70 عالمياً.. العراق يتراجع في تصنيف "فيفا" الجديد

شفق نيوز / تراجع المنتخب العراقي لكرة القدم، ثلاثة مراكز بحسب أحدث تصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي صدر يوم الخميس.

وجاء المنتخب العراقي في المركز 70 وفق تصنيف (فيفا)، بعدما كان بالمركز 67 في نيسان/ أبريل الماضي، كما حل العراق في المرتبة الـ7 عربياً خلف كل من المغرب، تونس، الجزائر، مصر، السعودية، وقطر.

وحافظ المنتخب الأرجنتيني على صدارة التصنيف العالمي الذي أصدره (فيفا)، بينما تراجع المنتخب الألماني مركزا ليحتل المركز 15.

ولم تتغير المراكز الثلاثة الأولى في التصنيف، إذ تواجد المنتخب الأرجنتيني في الصدارة وخلفه المنتخب الفرنسي وصيف كأس العالم 2022.

والمنتخبات العشرة الأولى عالميا هي: الأرجنتين، فرنسا، البرازيل، إنجلترا، بلجيكا، كرواتيا، هولندا، إيطاليا، البرتغال، وإسبانيا.