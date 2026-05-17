الزيدي يوجه بنقل المنتخب العراقي بطائرة خاصة إلى معسكر إسبانيا

أكد رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، يوم الأحد، دعم حكومته للمنتخب الوطني العراقي لكرة القدم في مشواره المقبل بكأس العالم، موجهاً بنقله بطائرة خاصة إلى معسكره التدريبي المقرر إقامته في إسبانيا قبل انطلاق البطولة.

جاء ذلك خلال استقبال الزيدي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن، ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، ومدرب المنتخب الوطني غراهام أرنولد، الذين قدموا التهنئة بمناسبة نيل الحكومة ثقة مجلس النواب، وفق بيان حكومي ورد الى وكالة شفق نيوز.

وأشار الزيدي إلى أهمية الرياضة بمختلف الألعاب، ودورها في الجوانب التنموية والاقتصادية، مؤكداً دعم الحكومة لتطوير القطاع الرياضي بما يسهم في تحقيق الإنجازات والارتقاء بواقعه.

وتأتي مشاركة العراق في مونديال 2026 بعد غياب دام 40 عاماً منذ ظهوره الوحيد عام 1986، حيث يلعب "أسود الرافدين" بقيادة المدرب الاسترالي غراهام ارنولد في المجموعة التاسعة إلى جانب فرنسا والسنغال والنرويج، وتقام أولى مبارياته في 17 حزيران/يونيو المقبل.