الزيدي يلتقي يونس محمود ورفاقه ويبحث استعدادات المنتخب للمونديال

شفق نيوز- بغداد

استقبل رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الأربعاء، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم يونس محمود، وأعضاء في الاتحاد.

وجرت خلال اللقاء، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز، مناقشة استعدادات المنتخب الوطني الذي سيشارك في نهائيات كأس العالم، ومتطلبات المرحلة المقبلة بما يضمن توفير أفضل الظروف الفنية والإدارية للمنتخب الوطني، فضلا عن بحث واقع الكرة العراقية وسبل دعمها وتطويرها.

وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على دعم الرياضة العراقية، وكذلك توفير كل الإمكانات اللازمة لنجاح مشاركة المنتخب في الاستحقاق المونديالي، مشيراً إلى أن وصول العراق إلى نهائيات كأس العالم يمثل إنجازا وطنيا مهما يعكس طموحات الشعب العراقي، ويستدعي تضافر الجهود من أجل تحقيق مشاركة مشّرفة تليق باسم العراق ومكانته.

من جانبه، استعرض رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم أبرز التحضيرات الجارية للمنتخب الوطني وبرامج الإعداد الخاصة بالنهائيات، فضلاً عن خطط الاتحاد لتطوير كرة القدم العراقية ورعاية المواهب الرياضية، معرباً عن شكره وتقديره لدعم الحكومة واهتمامها بقطاع الشباب والرياضة.