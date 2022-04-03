الزيارة الأولى من نوعها.. رئيس اللجنة الأولمبية الاسبانية في بغداد غداً

شفق نيوز/ يصل مساء غد الاثنين الى العاصمة بغداد رئيس اللجنة الأولمبية الاسبانية أليخاندرو بلانكو في زيارة رسمية للعراق تستغرق ثلاثة أيام.

وقال مدير المكتب الاعلامي للجنة الأولمبية العراقية حسين علي حسين في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "بلانكو يزور بغداد في أول زيارة لرئيس لجنة أولمبية أوروبية منذ أكثر من نصف قرن حيث يرافقه وفد أولمبي إسباني رفيع المستوى يضم النائب الأول فرانسيسكو فيدال غارسيا وعدد من أركان الأولمبية الاسبانية".

وأوضح ان "الزيارة تأتي كخطوة جادّة أولى في طريق تفعيل تفاصيل مذكرة التفاهم الثنائي المشترك التي كانت أبرمتها اللجنتان الأولمبيتان الصديقتان، العراقية والأسبانية في العاصمة مدريد في شهر كانون الثاني الماضي".

ولفت حسين الى ان "اللجنة الأولمبية العراقية أعدت منهاجاً خاصاً للزيارة فيما سيعقد رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي ونظيره الاسباني أليخاندرو بلانكو مؤتمراً صحفياً موسعاً عند الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء المقبل في صالة الاجتماعات بمقر اللجنة الأولمبية العراقية في العاصمة بغداد.