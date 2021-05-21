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الزوراء يؤكد عدم سحب لاعبيه من المنتخب: سنلعب بالبدلاء والوطن أهم من "الكأس"

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-21T12:55:30+0000
الزوراء يؤكد عدم سحب لاعبيه من المنتخب: سنلعب بالبدلاء والوطن أهم من "الكأس"

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي الزوراء، يوم الجمعة، عن موقفها إزاء لاعبيها الذين التحقوا بالمنتخب الوطني، مؤكدة أن الوطن اهم من اي بطولة مهما كانت أهميتها.

وقال كريم رزاق عضو ادارة النادي لوكالة شفق نيوز؛ ان موقف الادارة واضح وصريح ولن نطالب لاعبينا بالانسحاب من معسكر المنتخب الوطني مهما كلف الأمر.

وأضاف رزاق؛ أن الوطن أهم من كل المسميات والبطولات المحلية فالزوراء دائما يضحي بأي شيء من اجل العراق، لاسيما وان الفريق العراقي ينافس بقوة للتأهل إلى كاس العالم.

واشار إلى ان الادارة وبالاتفاق مع المدرب راضي شنيشل وافقت على تفريغ خمسة لاعبين للمنتخب وكذلك لاعب آخر، وهو محمد رضا دعاه مؤخرا مدرب المنتخب كاتانيتش للالتحاق بالفريق.

واضاف ان الاتحاد الموريتاني طلب منا تفريغ محترف الزوراء الحسن حبيب وقد وافقنا ايضا و سيلتحق مع منتخبه لخوض احدى المواجهات الودية الاستعدادية.

واكد بان الزوراء سيخوض مباراته المهمة في بطولة كاس العراق بدور الـ 8 بفريق أكثر من نصفه من البدلاء وهذا لا يهمنا مقابل مصلحة البلد.

ويخوض الزوراء مباراته المقبلة امام الحدود في دور الـ 8 أمام الحدود في ملعب الشعب الدولي في الثالث من الشهر المقبل.

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