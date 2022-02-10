الزوراء يؤكد احترامه للمهمة الوطنية: سنفرغ ايوب اوديشو عشرة أيام لتدريب المنتخب

شفق نيوز/ أكد ادارة نادي الزوراء يوم الخميس، أنها في حال اختار اتحاد الكرة العراقي ايوب اوديشو لتدريب المنتخب فإن النادي سيسمح له بالتفرغ لمدة عشرة أيام.

وقال عضو ادارة الزوراء عبد الرحمن رشيد لوكالة شفق نيوز؛ ان "ما يعيقنا لتفريغ أيوب لمدة أطول هو ارتباط فريق نادي الزوراء ببطولة دوري أبطال آسيا".

واوضح ان "مشاركة فريقنا في البطولة الاسيوية سيكون في الخامس عشر من شهر اذار المقبل وان مباراتي العراق امام الامارات وسوريا يومي 24 و 29 من هذا الشهر وعليه سيكون هنالك تضارب في الاستعدادات".

واشار الى ان "ادارة النادي بإمكانها تفريغ أيوب لعشرة أيام بغية إعداد المنتخب في حال وقع الاختيار عليه".

واكد ان "ادارة النادي تحترم المهمة الوطنية وأنها مع المنتخب في كل الأحوال وتأمل أن يحقق منتخبنا نتيجة جيدة في المباراتين المتبقيتين أمام الإمارات وسوريا لضمان البطاقة الثالثة".

تجدر الاشارة ان الزوراء سيخوض مباراة الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا، أمام مستضيفه الشارقة الإماراتي، في منتصف آذار المقبل، على أن يتأهل الفائز إلى دور المجموعات.

ويذكر ان الزوراء قد شارك في النسخة الماضية للبطولة الآسيوية، وخسر مواجهة الملحق أمام الوحدة الإماراتي 1-2.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم؛ قد حدد أربعة أسماء لاختيار أحدهم لقيادة الفريق العراقي في مباراتيه المرتقبتين وهم ايوب اوديشو وعبد الغني شهد وراضي شنيشل وباسم قاسم، ليستقر بعدها على اسمين هما ايوب اوديشو وعبد الغني شهد.