سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الزوراء يؤكد احترامه للمهمة الوطنية: سنفرغ ايوب اوديشو عشرة أيام لتدريب المنتخب

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-10T08:03:04+0000
الزوراء يؤكد احترامه للمهمة الوطنية: سنفرغ ايوب اوديشو عشرة أيام لتدريب المنتخب

شفق نيوز/ أكد ادارة نادي الزوراء يوم الخميس، أنها في حال اختار اتحاد الكرة العراقي ايوب اوديشو لتدريب المنتخب فإن النادي سيسمح له بالتفرغ لمدة عشرة أيام.

وقال عضو ادارة الزوراء عبد الرحمن رشيد لوكالة شفق نيوز؛ ان "ما يعيقنا لتفريغ أيوب لمدة أطول هو ارتباط فريق نادي الزوراء ببطولة دوري أبطال آسيا".

واوضح ان "مشاركة فريقنا في البطولة الاسيوية سيكون في الخامس عشر من شهر اذار المقبل وان مباراتي العراق امام الامارات وسوريا يومي 24 و 29 من هذا الشهر وعليه سيكون هنالك تضارب في الاستعدادات".

واشار الى ان "ادارة النادي بإمكانها تفريغ أيوب لعشرة أيام بغية إعداد المنتخب في حال وقع الاختيار عليه".

واكد ان "ادارة النادي تحترم المهمة الوطنية وأنها مع المنتخب في كل الأحوال وتأمل أن يحقق منتخبنا نتيجة جيدة في المباراتين المتبقيتين أمام الإمارات وسوريا لضمان البطاقة الثالثة".

تجدر الاشارة ان الزوراء سيخوض مباراة الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا، أمام مستضيفه الشارقة الإماراتي، في منتصف آذار المقبل، على أن يتأهل الفائز إلى دور المجموعات.

ويذكر ان الزوراء قد شارك في النسخة الماضية للبطولة الآسيوية، وخسر مواجهة الملحق أمام الوحدة الإماراتي 1-2.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم؛ قد حدد أربعة أسماء لاختيار أحدهم لقيادة الفريق العراقي في مباراتيه المرتقبتين وهم ايوب اوديشو وعبد الغني شهد وراضي شنيشل وباسم قاسم، ليستقر بعدها على اسمين هما ايوب اوديشو وعبد الغني شهد.

related

الزوراء يؤكد عدم سحب لاعبيه من المنتخب: سنلعب بالبدلاء والوطن أهم من "الكأس"

Date: 2021-05-21 12:55:30
الزوراء يؤكد عدم سحب لاعبيه من المنتخب: سنلعب بالبدلاء والوطن أهم من "الكأس"

إدارة الزوراء تختار أيوب أوديشو لقيادة فريقها

Date: 2021-12-25 06:44:50
إدارة الزوراء تختار أيوب أوديشو لقيادة فريقها

بقيادة حيدر عبد الأمير.. الزوراء يخوض مباراة فض الشراكة وعينه على أوديشو

Date: 2021-12-31 09:56:49
بقيادة حيدر عبد الأمير.. الزوراء يخوض مباراة فض الشراكة وعينه على أوديشو

أحدهم لاعب زاخو.. دعوة 5 لاعبين لتشكيلة المنتخب العراقي

Date: 2021-10-28 19:34:17
أحدهم لاعب زاخو.. دعوة 5 لاعبين لتشكيلة المنتخب العراقي

أوديشو على بعد خطوات.. الزوراء لا يفكر بـ"فيليب" مدربا للزوراء

Date: 2022-01-02 09:57:19
أوديشو على بعد خطوات.. الزوراء لا يفكر بـ"فيليب" مدربا للزوراء

الزوراء يعلن تسمية أيوب أوديشو مدرباً للفريق

Date: 2022-02-01 14:57:47
الزوراء يعلن تسمية أيوب أوديشو مدرباً للفريق

اوديشو يبقي على المدربين المساعدين ويضيف لعيبي لقيادة الزوراء

Date: 2022-02-02 10:24:46
اوديشو يبقي على المدربين المساعدين ويضيف لعيبي لقيادة الزوراء

"العضلة الضامة" تحرم المنتخب العراقي من خدمات نجم الزوراء والنادي يكشف "حقيقة" اعتذاره

Date: 2022-01-28 12:15:44
"العضلة الضامة" تحرم المنتخب العراقي من خدمات نجم الزوراء والنادي يكشف "حقيقة" اعتذاره