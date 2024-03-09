الزوراء يُغرق سفن الميناء في عقر داره وتعادل سلبي في دوري نجوم العراق لكرة القدم

شفق نيوز/ فاز فريق الزوراء على نظيره الميناء بنتيجة 3-1، فيما تعادل فريق زاخو مع فريق نفط الوسط من دون اهداف في دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المبارتين في الساعة الخامسة عصرا من يوم السبت، ضمن منافسات الجولة 19 والاخيرة ضمن المرحلة الاولى لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وفاز فريق الزوراء في المباراة الاولى على ضيفه الميناء بنتيجة 3-1 وجرت المباراة على ملعب الميناء الأولمبي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الزوراء بهدف واحد دون مقابل للميناء جاء الهدف عن طريق علي صادق عند الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني سجل الزوراء هدفه الثاني في الدقيقة الثامنة والأربعين عن طريق أحمد جلال، وأضاف الزوراء هدفه الثالث في الدقيقة 75 عن طريق مراد محمد، وقبل نهاية المباراة سجل الميناء هدف التقليص عن طريق كرار جعفر في الدقيقة 90+5.

وفي اللقاء الثاني الذي جرى على ملعب زاخو الدولي تعادل فريق زاخو مع ضيفه فريق نفط الوسط من دون اهداف، وجرت المباراة في اجواء ممطرة جدا أثرت على ارضية الملعب الذي تغطت بالمياه مما انعكس ذلك على أداء المستوى الفني للاعبين.