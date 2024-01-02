الزوراء يوقف تدريبات فريقه الكروي ويبعد محترفين اثنين ويستقطب لاعبين جُدداً

شفق نيوز/ أكدت إدارة نادي الزوراء، يوم الثلاثاء، بأنها بدأت مهمتها في البحث عن لاعبين جدد لرفد فريقها الكروي بوجوه جديدة تخدم كرتها بعد الانتقالات الشتوية، مبينة أنها اختارت خمسة محترفين سيختار منهم المدرب ثلاثة حسب قناعته.

وقال عضو ادارة النادي ومشرف الفريق عبد الكريم عبد الرزاق لوكالة شفق نيوز إن "ادارة النادي، بالاتفاق مع مدرب الفريق المصري حسام البدري، قررت الاستغناء عن بعض الأسماء بالمقابل استقطاب أسماء جديدة للمحترفين لضمهم للفريق خلال الانتقالات الشتوية".

واضاف ان "الادارة وجدت من الضروري إجراء بعض التغييرات في بعض المراكز بعد أن وجدت ذلك مهما لتحسين النتائج بالادوار المقبلة"، مبينا أن "المدرب حسام منح الفريق 10 أيام راحة بعد قرار توقف الدوري لارتباط المنتخب ببطولة آسيا على ان يستانف التدريبات بعدها".

واكد ان "الادارة مع المدرب بقرار الاستغناء عن محترفين اثنين هما التونسي اسكندر الشيحي والسوري محمد فراس ارناؤوط، واتفقت مع نجمها السابق علاء عباس، وهنالك اسماء جديدة ستدخل ضمن تشكيلة الفريق لما تبقى من دوري نجوم العراق".

ويحتل فريق الزوراء المركز الثالث برصيد 23 نقطة، بعد انتهاء الجولة الـ 12 لدوري نجوم العراقي لكرة القدم.