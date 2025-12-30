الزوراء يواجه الوصل الإماراتي في دوري الـ16 من دوري ابطال اسيا

شفق نيوز - بغداد / كوالالمبور

جرت، اليوم الثلاثاء، قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم ، والتي أقيمت في العاصمة الماليزية كوالالمبور حيث مقر الاتحاد القاري.

واسفرت القرعة عن مواجهة نادي الزوراء العراقي فريق الوصل الإماراتي، وقد تم تحديد موعد مباراة الزوراء والوصل مباراة الذهاب: ستكون بتاريخ 10 او 11 شباط 2026 في ملعب الزوراء الدولي - بغداد.

وستقام مباراة الاياب : بتاريخ 18 او 19 شباط 2026 ، في ملعب نادي الوصل - دبي.

يشار الى ان الزوراء سبق ان واجه الوصل وقد انتصر عليه بدوري المجموعات دوري ابطال اسيا 2019، في منافسات الذهاب في كربلاء بـ 5 اهداف مقابل صفر، وفي الاياب في الإمارات انتصر بـ5 أهداف مقابل هدف .

وكان الاسيوي وضع فريق النصر في المستوى الأول لمنطقة غرب آسيا، إذ حضر الى جواره كل من: الوصل الإماراتي، والأهلي القطري، والحسين الأردني، أما المستوى الثاني فضم كلاً من: الاستقلال الإيراني، وأركاداغ التركمانستاني، و فولاذ سيباهان الإيراني، والزوراء العراقي.

أما على صعيد فرق شرق آسيا فقد جاء في المستوى الأول، فريق ماكارثر الأسترالي، وغامبا أوساكا الياباني، و بيرسيب باندونغ الإندونيسي، وتامينيز روفرز السنغافوري، وفي المستوى الثاني حضر كونغ آن هانوي الفيتنامي، و راتشابوري التايلاندي ومُواطنه بانكوك يونايتد، وأخيراً بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي .

ووفقاً للاتحاد الاسيوي لكرة القدم، فإن القرعة لن تشهد مواجهة فرق سبق أن وجدت في المجموعة نفسها، إذ سيجري ضمان هذا المبدأ من خلال نظام القرعة الإلكتروني، الذي سيمنع أيضاً وقوع أي تعارضات محتملة، مما يجعل مواجهة النصر مع الزوراء العراقي غير واردة ، كونهما التقيا في مرحلة المجموعات .

ومن المقرر أن تقام مباريات دور الـ16 شهر شباط 2026، حيث تلعب مباريات منطقة الغرب أيام 10-11 و17-18، ومنطقة الشرق أيام 11-12 و18-19 .

تليها مباريات الدور ربع النهائي في آذار/مارس المقبل، بواقع 3-4 و10-11 لمنطقة الغرب، و4-5 و11-12 لمنطقة الشرق، ثم قبل النهائي في نيسان /ابريل، حيث تُقام مباريات الغرب يومي 7 و14، والشرق يومي 8 و15.

وتُختتم البطولة بإقامة المباراة النهائية من مواجهة واحدة بين بطلي الغرب والشرق، يوم 16 أيار/مايو 2026 .

واحتل نادي الزوراء العراقي في دوري ابطال اسيا 2، المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، خلف النصر السعودي المتصدر بـ 18 نقطة، وبفارق الأهداف عن استقلال دوشنبه الطاجيكي ، ليتأهل الزوراء مع النصر لدور الـ 16.