الزوراء يهدد بالتصعيد ويكشف عن "أموال تُدار خلف الستار"

شفق نيوز/ أعربت الهيئة المؤقتة لنادي الزوراء، يوم الأربعاء، عن "بالغ استغرابها وقلقها" إزاء ما وصفته بالتجاوزات المتكررة في دوري نجوم العراق، مطالبة اتحاد الكرة بفتح تحقيق عاجل في تصريحات صدرت عن مدرب نادي دهوك، اعتبرتها "تشهيراً صريحاً" بأحد الأندية.

وقالت الهيئة في بيان رسمي، ورد لوكالة شفق نيوز، إنها تسجل "تحفظها الشديد" إزاء القرارات الصادرة عن بعض اللجان العاملة في الاتحاد العراقي لكرة القدم، مشيرة إلى أن "الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، وتكرار ما تصفه بـ"المحاباة" لفرق على حساب أخرى، باتت تمثل تهديداً مباشراً لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الأندية".

وأضاف البيان أن إدارة النادي تستنكر "التصريحات العلنية التي أدلى بها مدرب نادي دهوك مؤخراً، والتي تضمّنت اتهامات مباشرة دون أن تُقابل بأي إجراء من الجهات المختصة"، معتبرة أن "الصمت إزاء مثل هذه التصريحات يفتح الباب أمام الفوضى ويقوّض مصداقية المنافسة".

ودعت الهيئة المؤقتة اتحاد الكرة إلى فتح "تحقيق شامل وعلى أعلى المستويات، لضمان الشفافية وصون قيم الرياضة في العراق"، كما طالبت بمراجعة آلية عمل اللجان الانضباطية، مؤكدة أنها "رصدت تبايناً واضحاً في تطبيق العقوبات بين الأندية، حيث طالت العقوبات نادي الزوراء بسرعة، بينما تم التغاضي عن مخالفات صريحة لأندية أخرى".

كما اتهم البيان بعض الأندية بـ"استخدام الأموال خارج الأطر القانونية للتأثير على سير المنافسات"، واصفاً ذلك بأنه "تهديد خطير لنزاهة البطولة وللمشهد الرياضي في البلاد".

واختتمت الهيئة المؤقتة لنادي الزوراء بيانها بالتأكيد على "عزمها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتاحة"، معلنة أنها ستتقدم اليوم الأربعاء بـ"شكوى رسمية إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم ولجنة الانضباط، لمحاسبة كل من يسيء إلى سمعة الكرة العراقية ويعبث بنزاهتها".