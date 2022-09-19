الزوراء ينهي معسكره في تركيا ويخوض وديتين مع الطلبة والحدود ببغداد

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي الزوراء، يوم الإثنين، انتهاء المعسكر التدريبي الذي أعدته لفريقها الكروي في تركيا، فيما يستعد الفريق لخوض مباراتين وديتين أمام الطلبة والحدود في العاصمة بغداد.

وقال عضو ادارة النادي مشرف الفريق عبد الكريم عبد الرزاق لوكالة شفق نيوز، إن "الفريق أنهى معسكره اليوم، في إنطاليا التركية وسيتوجه الى بغداد عبر مطار إنطاليا في الساعة التاسعة مساءً".

واشار الى ان "المدرب ايوب اوديشو اوقف تدريبات الفريق لهذا اليوم ومنح اللاعبين راحة"، مضيفاً أنه "بعد وصول الفريق سيكون لديهم استراحة ليومين على ان تستأنف التدريبات يوم الخميس المقبل في بغداد".

وأوضح عبد الكريم، أن "النادي سمح للمحترف الموريتاني في صفوف الزوراء حسن حويبيب الالتحاق بمنتخب بلاده لخوض لقاء ودي في ايام الفيفا دي"، لافتاً إلى أن "الادارة اتفقت مع إدارتي الطلبة والحدود لخوض مباراة ودية مع فريقيها استعدادا للدوري الممتاز".

واضاف ان "الزوراء سيخوض مباراته الودية الأولى أمام الطلبة يوم 26 من شهر ايلول الحالي، بينما يواجه الحدود يوم 30 من الشهر ذاته".

وكان الزوراء خاض آخر مواجهاته الودية أمس خلال معسكره التدريبي في تركيا امام رديف نادي انطاليا التركي وفاز عليه بهدفين دون مقابل.