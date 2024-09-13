الزوراء ينهي معسكره في تركيا وانضمام آخر محترفي الفريق استعدادا لدوري النجوم

شفق نيوز/ أنهى فريق نادي الزوراء لكرة القدم، يوم الجمعة، معسكره التدريبي الذي اقيم في مدينة انطاليا التركية الذي استمر لمدة عشرة أيام.

وقال مشرف الفريق عبد الكريم عبد الرزاق لوكالة شفق نيوز، إن "الفريق يتوجه اليوم الى بغداد بعد انتهاء معسكره في انطاليا استعدادا لدوري نجوم العراق لكرة القدم"، مضيفاً أن "الفريق سيعاود تدريباته اليوم بعد اكتمال عدد اللاعبين".

وأوضح أن "آخر الملتحقين بصفوف الفريق كان المحترفان المدافع الهولندي لاسانا فاي والمدافع المغربي أنور طرخات".

وتابع عبد الرزاق، أن "الفريق استفاد من معسكره التركي من خلال إجراء تدريبات مكثفة بإشراف المدرب عصام حمد ، وخاض مواجهتين وديتين الأولى أمام الانيا سبورت التركي وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف ، والثانية أمام الميناء وانتهت بالتعادل الايجابي بهدفين".