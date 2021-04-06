الزوراء ينهي تدريباته اليوم ويلاقي الوحدة الإماراتي بـ"قميص أسود" على ملعب "آل نهيان" الأربعاء

شفق نيوز/ عقد اليوم الثلاثاء، في دولة الامارات المتحدة المؤتمر الفني لمباراة الزوراء والوحدة الاماراتي ضمن منافسات

الملحق الاسيوي.

وسيرتدي الزوراء الزي الأسود الكامل المخطط بالأبيض بينما يرتدى الوحدة الزي الأبيض الكامل المخطط بالعنابي وذلك استعدادا لمباراة يوم غد الأربعاء ضمن منافسات ملحق دوري أبطال آسيا التي ستقام في الساعة السادسة وأربعين دقيقة، وسيحتضن ملعب الـ نهيان مباراة الفريقين.

وينهي الزوراء اليوم اخر وحداته التدريبية على ملعب أكاديمية الوحدة في ابو ظبي تحضيراً لمواجهة الوحدة يوم غد الأربعاء في الملحق المؤهل لدوري المجموعات.