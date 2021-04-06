سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الزوراء ينهي تدريباته اليوم ويلاقي الوحدة الإماراتي بـ"قميص أسود" على ملعب "آل نهيان" الأربعاء

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-06T10:02:50+0000
الزوراء ينهي تدريباته اليوم ويلاقي الوحدة الإماراتي بـ"قميص أسود" على ملعب "آل نهيان" الأربعاء

شفق نيوز/ عقد اليوم الثلاثاء، في دولة الامارات المتحدة المؤتمر الفني لمباراة الزوراء والوحدة الاماراتي ضمن منافسات

الملحق الاسيوي.

وسيرتدي الزوراء الزي الأسود الكامل المخطط بالأبيض بينما يرتدى الوحدة الزي الأبيض الكامل المخطط بالعنابي وذلك استعدادا لمباراة يوم غد الأربعاء ضمن منافسات ملحق دوري أبطال آسيا التي ستقام في الساعة السادسة وأربعين دقيقة، وسيحتضن ملعب الـ نهيان مباراة الفريقين.

وينهي الزوراء اليوم اخر وحداته التدريبية على ملعب أكاديمية الوحدة في ابو ظبي تحضيراً لمواجهة الوحدة يوم غد الأربعاء في الملحق المؤهل لدوري المجموعات.

related

صور.. الزوراء يغادر بغداد لملاقاة الوحدة الإماراتي في الملحق الآسيوي

Date: 2021-04-04 07:22:09
صور.. الزوراء يغادر بغداد لملاقاة الوحدة الإماراتي في الملحق الآسيوي

منحة حكومية بـ750 مليون دينار لنادي الزوراء

Date: 2021-01-08 06:23:19
منحة حكومية بـ750 مليون دينار لنادي الزوراء

نادي الزوراء ينجز انتقالات اللاعبين الشتوية قبل يوم من غلقها

Date: 2021-02-27 06:10:54
نادي الزوراء ينجز انتقالات اللاعبين الشتوية قبل يوم من غلقها

صور.. تعادل مثير للزوراء والحدود يفك عقدته

Date: 2020-12-02 15:25:02
صور.. تعادل مثير للزوراء والحدود يفك عقدته

الزوراء ينتقد عمل الشركة الايرانية ويحدد موعدا لاكمال ملعبه

Date: 2021-01-17 08:53:08
الزوراء ينتقد عمل الشركة الايرانية ويحدد موعدا لاكمال ملعبه

الآسيوي يعلن عن الدول المستضيفة لمباريات دوري أبطال آسيا

Date: 2021-03-11 08:21:30
الآسيوي يعلن عن الدول المستضيفة لمباريات دوري أبطال آسيا

فلاح حسن للنوارس: تذكروا أنكم تمثلون زعيم الألقاب

Date: 2020-12-11 08:25:16
فلاح حسن للنوارس: تذكروا أنكم تمثلون زعيم الألقاب

الزوراء يفوز على النجدة ودياً وقاسم يعدها "ضرورية"

Date: 2020-12-14 17:07:52
الزوراء يفوز على النجدة ودياً وقاسم يعدها "ضرورية"