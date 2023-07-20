الزوراء ينهي الدوري الممتاز بتعادل مع دهوك والديوانية يودع بخسارة اخيرة

شفق نيوز/ تعادل فريق نادي الزوراء مع ضيفه دهوك، فيما تلقى الديوانية آخر خساراتها امام نفط ميسان، مساء اليوم الخميس، في الجولة الاخيرة من الدوري العراقي الممتاز للموسم 2022-2023.

وجرت المباراة على ملعب الزوراء عند الساعة السابعة والربع مساءً وانتهت بالتعادل بهدف لكل من الفريقين.

وجاء هدف دهوك في الدقيقة 18 عن طريق اللاعب زياد كوفند لطيف، فيما عادل الزوراء النتيجة في الدقيقة 66 عن طريق حيدر كريم.

وبهذه النتيجة رفع الزوراء رصيده للنقطة 68 بالمركز الثالث، ورفع دهوك رصيده للنقطة 50 بالمركز الثاني عشر.

وفي مباراة اخرى ضمن المنافسات، سبقت مباراة الزوراء ودهوك، والتي جرت على ملعب كربلاء الدولي، فاز فريق نفط ميسان على مضيفه فريق الديوانية بهدف دون مقابل.

وجاء الهدف الوحيد في المباراة لنفط ميسان في الدقيقة 75 عن طريق اللاعب ياسين عدنان سامية.

ورفع نفط ميسان رصيده للنقطة 51 بالمركز الحادي عشر، فيما ودع فريق الديوانية الدوري الممتاز برصيد 12 نقطة.