الزوراء ينتقد عمل الشركة الايرانية ويحدد موعدا لاكمال ملعبه

شفق نيوز/ انتقد رئيس نادي الزوراء فلاح حسن، يوم الاحد، عمل الشركة الإيرانية المنفذة لملعب النادي، مشيرا إلى أنها ليست جادة بعملها.

وقال حسن لوكالة شفق نيوز، إن "الشركة الإيرانية لا زالت غير جدية في إنهاء عملها في ملعب نادي الزوراء الذي تنتظره كل جماهير العراق وليس جماهير نادي الزوراء فقط".

وأضاف حسن، ان "الشيء المطمئن لنا هو اهتمام الوزير بهذا المنشأ وجهد الإمكان يحاول أن يكون الافتتاح قريباً جداً".

وأوضح انه "قد تكون المدة الزمنية حسب رأيي الشخصي ليس أكثر من ستة أشهر، وبالتالي لنكن متفائلين بأن العمل سينتهي ضمن هذه المدة الزمنية المحددة تقريباً".

وأشاد حسن بـ"اهتمام وزير الشباب والرياضة عدنان درجال وهو يزور ملعب الزوراء ويهتم بشكل جدي وحقيقي لإنجاز الملعب بأقرب وقت".