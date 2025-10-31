الزوراء ينتصر على الموصل والطلبة يجتاز نفط ميسان

‏شفق نيوز- دهوك/ بغداد

فاز فريق الزوراء لكرة القدم، على مضيفه الموصل بنتيجة 3-1 مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري نجوم العراق لكرة القدم

المباراة التي جرت عند الساعة 8:30 مساءً على ملعب دهوك وهو الملعب الافتراضي لفريق الموصل، ‏انتهى شوطها الأول بتقدم الزوراء بهدفين دون مقابل، جاء الأول والثاني عن طريق المحترف البحريني مهدي الحميدان في الدقيقة 22-36.

وفي الشوط الثاني، سجل الزوراء هدفه الثالث في الدقيقة 58 عن طريق حسن عبد الكريم بمجهود فردية وبتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وفي الدقيقة 60 قلص الموصل النتيجة بتسجيله هدفاً جميلاً من رأسية رائعة للمحترف روش فونينغ.

وبهذا الفوز، رفع الزوراء رصيده الى النقطة 8 بالمركز 12، في حين تجمد رصيد الموصل عند النقطة 6 بالمركز 14.

وضمن المنافسات ذاتها، فاز فريق الطلبة على ضيفه نفط ميسان بنتيجة 2-1، بمباراة جرت بنفس التوقيت على ملعب المدينة في بغداد، وهو الملعب الافتراضي للطلبة.

الشوط الاول انتهى بتقدم الطلبة بهدف دون مقابل لنفط ميسان، سجله اللاعب محمد مزهر في الدقيقة 38، وفي الشوط الثاني أضاف الطلبة هدفاً ثانياً عن طريق سيف رشيد بالدقيقة 77، في حين سجل نفط ميسان هدف تقليص الفارق في للدقيقة 82 عن طريق اللاعب داودا ديمي.

وبهذه النتيجة، رفع الطلبة رصيده للنقطة 10 بالمركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد نفط ميسان عند النقطة 3 بالمركز 17.