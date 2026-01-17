الزوراء يلحق أول خسارة بأربيل في دوري نجوم العراق

شفق نيوز- بغداد

‏حقق فريق الزوراء، يوم السبت، فوزا مهما على ضيفه فريق أربيل 1-0، وهي تعد الخسارة الاولى لاربيل منذ انطلاق دوري 2025-2026، وذلك ضمن منافسات الجولة 13 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

و‏جرت المباراة على ملعب الزوراء عند الساعة 3:00 عصراً، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف.

‏وفي الشوط الثاني سجل الزوراء هدفه عند الدقيقة 68 عن طريق اللاعب مراد محمد.

وبهذه النتيجة رفع الزوراء رصيده للنقطة 23 بالمركز الخامس، وتجمد رصيد اربيل عند النقطة 30 بالمركز الاول.