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الزوراء يلحق الهزيمة بضيفه نفط البصرة في الدوري الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-01T16:42:38+0000
الزوراء يلحق الهزيمة بضيفه نفط البصرة في الدوري الممتاز

شفق نيوز/ خطف فريق نادي الزوراء لكرة القدم، يوم الخميس، ثلاث نقاط ثمينة من ضيفه فريق نادي نفط البصرة، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الممتاز.

وجرت اليوم في الساعة الخامسة والنصف مساءً على ملعب الشعب الدولي، وانتهت بفوز الزوراء بهدفين دون مقابل، وسجل الهدف الاول علاء عبد الزهرة بالدقيقة 30 من زمن الشوط الاول، بينما جاء الهدف الثاني في نفس الشوط بالدقيقة 42 عن طريق محمد رضا.

وبهذه النتيجة عزز الزوراء رصيده ليصل الى النقطة 48 بالمركز الثاني مؤقتاً، متقدماً على نادي النجف الذي يشاركه نفس المركز بالأهداف، وتجمد رصيد نفط البصرة عند النقطة 28 بالمركز الثالث عشر.

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