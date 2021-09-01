الزوراء يلاقي خيطان الكويتي ودياً.. وجلال يجري عملية ناجحة

شفق نيوز/ أجرى فريق الزوراء، يوم الأربعاء، أولى وحداته التدريبية في معسكره المقام في مدينة انطاليا في تركيا استعدادا للدوري الممتاز.

وقال مشرف الفريق كريم رزاق لوكالة شفق نيوز، إن "الزوراء سيخوض مباراته الودية الاولى مع فريق نادي خيطان الكويتي بعد غد الخميس".

واضاف ان "الفريق سيخوض ايضا مباراتين وديتين مع فريقين تركيين خلال المعسكر المقام في انطاليا".

من جانب اخر، اجرى حارس المنتخب العراقي والزوراء جلال حسن عملية تنظيف في الركبة تكللت بالنجاح مع الجراح العالمي هيرڤي وانزار في مركز الفيفا الطبي في دبي، ومن المتوقع ان يعود إلى الملاعب خلال شهر واحد.