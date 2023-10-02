الزوراء يلاقي الرفاع البحريني بغياب لاعبين أساسيين

شفق نيوز/ يلاقي فريق الزوراء العراقي، نظيره الرفاع البحريني، يوم الاثنين، ضمن منافسات كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بغياب اثنين من لاعبيه الأساسيين وعدم إشراك اللاعبين الجدد لحين استكمال الموافقات الآسيوية.

ويخوض "النوارس" مباراتهم الثانية في الساعة التاسعة من مساء اليوم على ملعب مدينة خليفة الرياضية في مملكة البحرين، بعد أن خسروا أولى مبارياتهم في المنافسات أمام فريق العربي الكويتي.

وقال مشرف الفريق وعضو إدارة نادي الزوراء، عبد الكريم عبد الرزاق، لوكالة شفق نيوز، إن "الزوراء جاهز للقاء اليوم ويسعى لتحقيق الفوز وتعويض الخسارة السابقة أمام العربي الكويتي، واللاعبين مستعدون لهذا اللقاء، كما أن المدرب المصري حسام البدري وضع خطة مناسبة لمواجهة الرفاع البحريني الذي يعد من الفرق الجيدة على مستوى المنطقة".

وبين أن "الفريق أجرى أمس الأحد آخر وحداته التدريبية على ملعب المباراة"، مؤكداً أن "اللاعبين يتمتعون بمعنويات عالية للقاء اليوم وسيدخلون اللقاء بشعار الفوز لتعويض الخسارة الأولى".

ولفت عبد الرزاق إلى أن "تشكيلة الفريق لن تضم اللاعبين مصطفى محمد، وأسعد عبد الله، بعد ما قرر الكادر التدريبي الاستغناء عن خدماتهما، كما أن اللاعبين الجدد أحمد جلال، وكاظم رعد، ومحمد زامل، الذين انضموا مؤخراً للنادي لا يحق لهم تمثيل النوارس في كأس الاتحاد الآسيوي بالفترة الحالية وسيحق لهم اللعب بعد عبور دور المجموعات كون الأسماء أرسلت للاتحاد الآسيوي قبل التعاقد مع النادي".

وكان وفد فريق الزوراء قد غادر إلى العاصمة البحرينية المنامة يوم الجمعة الماضي استعداداً لمواجهة الرفاع البحريني في كأس الاتحاد الآسيوي مساء اليوم.

وتلقى فريق الزوراء العراقي هزيمة أمام نظيره العربي الكويتي، في مستهل مشواره ضمن الجولة الأولى لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بنتيجة 2-1.