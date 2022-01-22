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الزوراء يلاقي الديوانية بمباراة مؤجلة من دوري الكرة الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-22T10:58:02+0000
الزوراء يلاقي الديوانية بمباراة مؤجلة من دوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ أكد مشرف فريق نادي الزوراء عبد الرحمن رشيد يوم السبت، ان فريق الزوراء يعاود  تدريباته استعدادا للقاء مؤجل أمام فريق نادي الديوانية.

وقال رشيد لوكالة شفق نيوز؛ ان "الفريق يعاود تدريباته اليوم تحت اشراف المدرب حيدر عبد الامير والجهاز الفني المساعد على ملعب الشالجية".

واضاف ان "لجنة المسابقات حددت مباراتنا المؤجلة من الجولة الثانية من المرحلة الاولى الى الخامس من الشهر القادم على الديوانية".

وبين أن "لاعبي المنتخب الوطني والاولمبي واللاعبين المحترفين سيلتحقون بصفوف فريق الزوراء سيما وان فيفا دي ينتهي يوم 2 من الشهر المقبل ويكون منتخبنا قد انهى مباراتي إيران ولبنان ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم".

وأشار رشيد الى ان "ادارة الزوراء تسعى ان يكون الفريق على أتم الجاهزية في المرحلة الثانية من منافسات الدوري من خلال التعاقدات مع لاعبين جدد وترميم الفريق بعد مرحلة اولى شهدت تنافساً بين الفرق العشرين".

ويحتل الزوراء المركز الرابع برصيد 35 نقطة بعد انتهاء المرحلة الاولى لدوري الكرة الممتاز.

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