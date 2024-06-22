الزوراء يكشف لشفق نيوز كواليس "حل إدارته" ويهدد البرلمان بمحكمة "كاس"

شفق نيوز/ اكدت ادارة نادي الزوراء، يوم الأحد، أنها غير ملزمة بقرار لجنة الشباب والرياضة الخاص بحل إدارة النادي، مهدداً بالوقت نفسه اللجوء لمحكمة "كاس" الدولية.

وقال عضو ادارة النادي عبد الكريم عبد الرزاق لوكالة شفق نيوز، إن "مطلب لجنة الشباب والرياضة في البرلمان يعتبر قراراً حكومياً ولا يحق لها التدخل بالشؤون الرياضية حسب القانون الدولي، وأن الجهة الوحيدة المخولة والتي يحق لها أن تحل الإدارة هي الهيئة العامة، ولاغيرها".

وبين ان الادارة "تستغرب مثل هكذا قرار يخص مطالبة لجنة برلمانية من الاولمبية العراقية بحل نادي، ويعتبر تدخلاً حكومياً لا يسمح به القانون الدولي".

واوضح انه "في حال أصرت اللجنة وتدخلت بشكل مباشر دون الرجوع الى القوانين الرياضية المعمول بها دوليا سلنجا الى محكمة كاس الدولية لحل الاشكال".

وبين ان "من حرك الشكوى وأوصلها الى البرلمان مستخدما العلاقات الخاصة هم لاعبا الزوراء السابقين محمود كريم وعدنان ابو سعدية اضافة للمشجع امير المالكي".

‎وكانت محكمة الاستئناف في بغداد، ردت العام الماضي دعوى الطعن بنتائج انتخابات نادي الزوراء الرياضي التي رفعها أحد لاعبيّ النادي السابقين.

‎وقالت ادارة النادي في تصريح سابق ان المحكمة ردت طعن الاستئناف الذي رفعه لاعب سابق في الزوراء ضد شرعية ادارة النادي بعد ان وجدت دعواه خالية من واقعية الدلائل والاثباتات .