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الزوراء يكشف حقيقة التعاقد مع "حمد" ويفصح عن اجتماع "حاسم"

Category: ريـاضة

Date: 2021-08-20T19:11:53+0000
الزوراء يكشف حقيقة التعاقد مع "حمد" ويفصح عن اجتماع "حاسم"

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم نادي الزوراء وعضو الهيئة الادارية عبد الرحمن رشيد، يوم الجمعة، أن ادارة النادي لم تعلن رسميا تسمية عصام حمد مدربا للزوراء.

وقال رشيد لوكالة شفق نيوز، إننا "لم نعلن عن الخبر ونتمنى من المواقع التي نشرت الخبر ان تعطينا المصدر الذي صرح لها"، مضيفا، "لابد من توخي الحذر واحترام خصوصيات الادارات في الاعلان عن اي خبر يخص الاندية".

وبين ان "الادارة لا تنكر انها وصلت مراحل متقدمة جدا مع عصام حمد لقيادة الزوراء لكن الموافقة بين الطرفين لم تتم بشكل رسمي وعليه لابد عدم الاعلان عن خبر لم يصدر لحن الان وعبر تخمينات من اجل الحصول على السبق الصحفي بشكل غير مهني".

واكد بان "ادارة النادي ستجتمع اجتماعا اخيرا يوم غد مع عصام حمد لحسم التسمية بشكل رسمي على امل اتفاق الطرفين على كافة النقاط".

وبين ان "ادارة النادي تحرص على اختيار المدرب الافضل ووصولها الى قناعة تامة خدمة لاسم النادي والجمهور لكن بالتأكيد هنالك من لايرضى بتسمية مدربٍ ما وهنالك يرضى بالتسمية وهنالك من لايرضى لكن الهدف هو واحد مصلحة الفريق وتحقيقه نتائج مرضية في الاستحقاقات الداخلية والخارجية المقبلة".

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