الزوراء يكشف تفاصيل حرمان جمهوره أمام النادي الكويتي

شفق نيوز / أكدت إدارة نادي الزوراء لكرة القدم، أن مباراة فريقها الكروي أمام العربي الكويتي في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، ستكون من دون جمهور.

وقال عضو إدارة النادي، مدير الفريق عبد الرحمن رشيد، لوكالة شفق نيوز، إن "سبب العقوبة جاءت بعد رفع نادي ذوب آهن أصفهان، شكوى ضد نادي الزوراء للاتحاد الآسيوي في بطولة دوري أبطال آسيا عام 2019، بسبب هجوم جمهور الزوراء داخل أرض ملعب كربلاء ورمي لاعبي الفريق الإيراني بالحجارة بعد استفزاز أحد لاعبي إيران للجمهور الزورائي بعد تسجيله لهدف بمرمى الزوراء" .

وأضاف أن "الاتحاد الآسيوي غرم حينها الزوراء بمبلغ كبير وحرمان جمهوره من الحضور لمباراة، وكذلك حرمان جمهور النادي الإيراني مباراة واحدة، واليوم ينفذ القرار بالحرمان من الجمهور، في المباراة المقبلة أمام العربي الكويتي، في مستهل مشوار النوارس ضمن منافسات كأس الاتحاد الآسيوي".

واشار إلى أن "إدارة الزوراء قدمت استئنافاً بهذا القرار كون بطولة كأس الاتحاد الآسيوي تختلف عن دوري الأبطال، وبانتظار الفصل من الاتحاد الآسيوي"، لافتاً إلى أن "فريق الزوراء بدأ تدريباته في البصرة بعد إكمال معسكره في دهوك، وسيلاقي الكهرباء ودياً يوم غد الخميس، في مباراة ودية قبل دخول منافسات كأس الاتحاد الآسيوي".

وسيخوض فريق الزوراء المباراة الأولى أمام العربي الكويتي يوم 18 أيلول الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في ملعبه المفترض "البصرة الدولي" من دون جمهور، بسبب عقوبة انضباطية سابقة.