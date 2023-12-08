الزوراء يكرم وفادة دهوك بثلاثية نظيفة بدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ حقق نادي الزوراء فوزاً مستحقاً على ضيفه نادي دهوك بنتيجة 3-1 في ختام منافسات الجولة الثامنة لدوري نجوم العراق لكرة القدم لهذا اليوم.

جرت المباراة على ملعب الزوراء اليوم الجمعة عند الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الزوراء بهدف واحد دون مقابل لدهوك جاء الهدف في الدقيقة 13 عبر اللاعب حسن عبد الكريم وشهد الشوط اضاعة ركلة جزاء اخفق في تنفيذها حسام كاظم في الدقيقة 26.

وفي الشوط الثاني سجل الزوراء هدفه الثاني في الدقيقة 61 من ركلة جزاء نفذها المحترف كولينز، وفي الدقيقة 78 سجل الزوراء هدفه الثالث عن طريق اللاعب حسن عبد الكريم.