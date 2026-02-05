الزوراء يكتسح زاخو والكرمة والطلبة حبايب بدوري النجوم

شفق نيوز- بغداد

تمكن فريق الزوراء من تحقيق فوز كبير على ضيفه زاخو بنتيجة 4-2، ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وأقيمت المباراة على ملعب الكابتن شرار حيدر في بغداد عند الساعة 5:30 مساءً.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف، قبل أن يشهد الشوط الثاني تفوقًا كبيرًا للزوراء. افتتح إبراهيم توميو التسجيل في الدقيقة 49، ثم أضاف برايان رياسكوس الهدف الثاني في الدقيقة 53، وعاد حسن عبد الكريم ليحرز الهدف الثالث في الدقيقة 58، ثم عاد توميو ليضيف الهدف الرابع في الدقيقة 63. وقبل نهاية المباراة، قلص زاخو النتيجة بهدف أليو ياو آدم في الدقيقة 80، ثم أحرز شيفان جميل الهدف الثاني في الدقيقة 89.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الزوراء إلى 31 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد زاخو عند 27 نقطة في المركز الثامن.

وفي نفس الجولة، تعادل فريق الكرمة مع ضيفه فريق الطلبة بنتيجة 1-1، على ملعب الجولان في الرمادي، وهو الملعب الافتراضي للكرمة.

سجل جميل اليحمدي هدف الكرمة في الدقيقة الثالثة، ورد الطلبة بهدف التعادل عبر حبيب الوسلاتي في الدقيقة 17، لتنتهي المباراة بالتعادل دون تغيير في النتيجة خلال الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الكرمة إلى 34 نقطة في المركز الثاني، بينما وصل الطلبة إلى 32 نقطة في المركز الخامس.