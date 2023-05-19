الزوراء يقلب تأخره الى انتصار على أربيل في الدوري الممتاز

شفق نيوز/ تغلب فريق نادي الزوراء، على ضيفه فريق نادي اربيل بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الجولة 29 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وجرت المباراة في الساعة السابعة من مساء اليوم الجمعة على ملعب الشعب الدولي.

سجل فريق اربيل اولا في الدقيقة 14 عن طريق المحترف ايمانويل اكوي، وفي الدقيقة 22 عادل سعد عبد الامير النتيجة للزوراء، وضاعف الزوراء النتيجة بتسجيله هدفاً ثانياً في الدقيقة 36 عن طريق حسن عبد الكريم، وفي الشوط الثاني سجل الزوراء هدفاً ثالثاً في الدقيقة 86 عن طريق محمد ابو حشيش.

وبهذه النتيجة رفع الزوراء 56 بالمركز الثالث، وتجمد رصيد اربيل عند النقطة 39 بالمركز التاسع.