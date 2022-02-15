الزوراء يقفز لوصافة الدوري الممتاز بثنائية في مرمى الديوانية (صور)

شفق نيوز / حقق فريق الزوراء لكرة القدم، يوم الثلاثاء، فوزا مستحقا على نظيريه الديوانية بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة 21 للدوري العراقي الممتاز.

وسجل الهدف الأول للزوراء، علاء مهاوي، في الدقيقة 21 من الشوط الأول، بينما سجل الهدف الثاني محمد قدوح، في الدقيقة 49 من عمر اللقاء .

واحتضن ملعب الزوراء الذي امتلأت مدرجاته تماماً بالجمهور، حيث افتتح اليوم، بلقاء فريق أصحاب الأرض الزوراء، وضيفه الديوانية ضمن منافسات الجولة 21 للدوري الممتاز .

وحضر اللقاء شخصيات كروية مثلت النادي والمنتخبات الوطنية خلال السنوات السابقة ونجلي الراحلين أحمد راضي، وعلي هادي، اللذان رافقا وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، ورئيس نادي الزوراء فلاح حسن، خلال نزولهما أرضية الملعب وترحيبهما بالجمهور واللاعبين، وقام نجل أحمد راضي بركل كرة مباراة الزوراء والديوانية .

وبهذه النتيجة رفع الزوراء رصيده للنقطة 42 بمركز الوصيف، بينما تجمد رصيد الديوانية عند النقطة 16 بالمركز الثامن عشر .