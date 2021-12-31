الزوراء يقفز للمركز الثاني بفوزه على نفط الوسط

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي الزوراء من فض الشراكة مع منافسه على مركز الوصيف فريق نفط ميسان بعد تحقيقه الفوز بهدفين دون مقابل وذلك في المباراة التي جرت عصر يوم الجمعة على ملعب الشعب الدولي ببغداد ضمن منافسات الجولة السادسة عشر لدوري الكرة الممتاز .

سجل هدف فريق الزوراء الاول اللاعب لهواري طويل في الدقيقة 82 ، وفي الدقيقة 87 من عمر اللقاء عزز علاء مهاوي النتيجة بعد تسجيله الهدف الثاني لفريقه .

وبهذه النتيجة قفز فريق الزوراء للوصافة برصيد 33 نقطة بانتظار لقاء القوة الجوية الذي يمتلك 32 نقطة مساء يوم غد على ملعب الشعب الدولي، امام فريق النفط، وتجمد رصيد نفط الوسط عند النقطة 30 ليتراجع للمركز الرابع .