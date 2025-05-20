الزوراء يقصي الحدود من دوري النجوم ويستعيد الصدارة وأربيل يتغلب على الطلبة

شفق نيوز/ ‏فاز فريق الزوراء على مضيفة الحدود، فيما تغلب فريق أربيل على الطلبة، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 34 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

و‏جرت مباراة الوراء والحدود على ملعب الساحر أحمد راضي عند الساعة السادسة مساءً وانتهت لصالح الزوراء بنتيجة 2-0.

واأنتهى الشوط الأول بتقدم الزوراء بهدف دون مقابل جاء عن طريق اللاعب حسن عبد الكريم في الدقيقة 23، وفي الشوط الثاني أضاف الزوراء هدفه الثاني عن طريق المحترف العماني منذر العلوي في الدقيقة 63.

‏وبهذه النتيجة تم تمسك فريق الزوراء بالصدارة برصيد 74 نقطة، بينما تجمد رصيد الحدود عند النقطة 17 بالمركز الأخير ليغادر بذلك رسمياً دوري نجوم العراق.

‏وفي مباراة ثانية جرت ضمن المنافسات، فاز فريق أربيل على ضيفه فريق الطلبة بهدف وحيد دون رد.

وجرت المباراة بنفس التوقيت على ملعب فرانسو حريري في أربيل.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وسجل أربيل هدفه الوحيد في الشوط الثاني من ركلة جزاء نفذها بنجاح يوسف بن سودة عند الدقيقة 73.

وبهذه النتيجة رفع أربيل رصيده إى النقطة 44 بالمركز 12، وتجمد رصيد الطلبة عند النقطة 56 بالمركز الرابع.