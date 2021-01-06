الزوراء يقسو على الديوانية بثلاثية بأولى مباريات راضي شنيشل

شفق نيوز/ تمكن فريق الزوراء لكرة القدم، الأربعاء، من تحقيق فوز مهم على الديوانية بثلاثية نظيفة، على ملعب الشعب الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر لدوري الكرة الممتاز.

وافتتح التسجيل للزوراء مهدي كامل في الدقيقة 36 من الشوط الاول، وعزز الحسن حبيب النتيجة بتسجيله هدفاً ثانيا بالدقيقة 67 من عمر اللقاء، وقبل نهاية المباراة سجل مهند عبد الرحيم الهدف الثالث.

وبهذا الفوز يرفع الزوراء رصيده للنقطة 22 بالمركز الرابع وتجمد رصيد الديوانية عن النقطة 16 بالمركز التاسع.

وشهدت المباراة القيادة الأولى لراضي شنيشل لكتيبة النوارس بعد تسميته رسمياً قبل يومين، وهو الأمر نفسه حيث قاد سمير شاكر مباراته الأولى للديوانية بعد ساعات من إعلانه مدرباً للفريق الجنوبي.