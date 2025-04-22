الزوراء يقاضي درجال ومسؤولي لجنة الاستئناف بسبب "قوقية"

شفق نيوز/ تقدمت إدارة نادي الزوراء لكرة القدم، بشكوى رسمية ضد رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال، ورئيس وأعضاء لجنة الاستئناف لدى محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في الرصافة.

وجاءت الشكوى، بسبب عدم اعتماد الاتحاد لقرار مركز التسوية والتحكيم الرياضي وإصراره على قرار العقوبة بحق اللاعب حسن عبد الكريم "قوقية".

وكانت إدارة الزوراء، أعلنت عن طريق عضو الادارة ليث حسين، انه في حال عدم سحب عقوبة اللاعب حسن عبد الكريم فإن فريق الزوراء سينسحب من خوض لقاء ديربي الزوراء والشرطة.

يذكر أن عقوبة حسن عبد الكريم "قوقية"، جاءت في ضوء حركات استفزازية قام بها في إحدى مواجهات دوري النجوم مما قررت بسببها لجنة الانضباط حرمانه مباراة واحدة.

ويلتقي في الساعة الـ7:30 مساءً، فريق الشرطة صاحب المركز الأول برصيد 59 نقطة، مع ضيفه الزوراء الوصيف برصيد 58 نقطة، في ديربي جماهيري سيتصدر فيها الفائز الجولة الـ 29، وتقام المباراة على ملعب الشعب الدولي.