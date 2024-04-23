الزوراء يفوز على نفط البصرة بثلاثية نظيفة في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ فاز فريق الزوراء على ضيفه فريق نفط البصرة، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 23 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب الزوراء وسط العاصمة بغداد عند الساعة السادسة والربع مساءً، وانتهت بنتيجة 3-0 لصالح "النوارس".

وانتهى الشوط الأول بتقدم الزوراء بهدف دون مقابل لنفط البصرة، سجله المحترف كرستوفر جون في بالدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني سجل الزوراء هدفه الثاني عن طريق حسن عبد الكريم في الدقيقة 69، وسجل هدفه الثالث عن طريق مراد محمد في الدقيقة 90+3.