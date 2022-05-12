الزوراء يفوز على زاخو في الدوري الممتاز

شفق نيوز/ حقق فريق الزوراء ثلاث نقاط بعد فوزه على ضيفه زاخو بهدفين نظيفين، مساء اليوم الخميس، في المباراة التي ضيفها ملعب الشعب الدولي لحساب الجولة 31 لدوري الكرة الممتاز.

وسجل فريق الزوراء عن طريق اللاعب احمد سرتيب في الدقيقة الرابعة من الشوط الاول، قبل أن يضيف في الدقيقة 75 من عمر اللقاء الحسن أحويبيب الهدف الثاني في مباراة شهدت إضاعة سعد عبد الامير لركلة جزاء للزوراء.

وبهذه النتيجة رفع الزوراء رصيده للنقطة 54 قافزا للمركز الرابع، وتجمد رصيد زاخو عند النقطة 43 بالمركز الثامن.

وعلى صعيد اخر، أقيمت مباراة اعتزالية ودية على ملعب الشعب الدولي للاعب المنتخب الوطني والزوراء حيدر صباح بمشاركة عدد كبير من نجوم الكرة العراقية.