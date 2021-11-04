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الزوراء يفوز على أربيل بهدف قاتل في الدوري الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-04T16:10:16+0000
الزوراء يفوز على أربيل بهدف قاتل في الدوري الممتاز

شفق نيوز / حقق فريق الزوراء لكرة القدم، الفوز على ضيفه أربيل، بهدف قاتل في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء الذي جمعهما يوم الخميس، ضمن الجولة الثامنة من الدوري العراقي الممتاز.

وشهدت المباراة التي جمعت الفريقين في الساعة 5 عصراً، على ملعب الشعب الدولي، هدفاً قاتلاً للفريق المضيف، سجله (هواري طويل) في الدقيقة 90 من عمر اللقاء، لتنتهي النتيجة بهدف دون رد.

وجرت عصر اليوم أربع مواجهات ضمن الجولة الثامنة، ثلاث منها في بغداد، انتهت بفوز النفط على الديوانية بهدف وحيد، وتعادل الكرخ مع سامراء 1-1، وأمانة بغداد مع الصناعة 1-1، كما جرت مباراة واحدة في البصرة، تعادل فيها الميناء وضيفه القاسم بنتيجة 2-2.

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