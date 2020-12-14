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الزوراء يفوز على النجدة ودياً وقاسم يعدها "ضرورية"

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-14T17:07:52+0000
الزوراء يفوز على النجدة ودياً وقاسم يعدها "ضرورية"

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي الزوراء العراقي، يوم الاثنين، من التغلب على فريق النجدة ودياً بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد.

وقال مدرب الزوراء باسم قاسم لوكالة شفق نيوز، إن فريقه تغلب على النجدة بثلاثة اهداف في المباراة التي اقيمت اليوم، مبيناً أن اللاعب مصطفى حسن تمكن من تسجيل هدفين، فيما سجل الهدف الثالث اللاعب مصطفى محمود .

وأكد قاسم، حرصه لإقامة مباريات ودية خلال فترات التوقف لمعالجة الثغرات التي رافقت الفريق خلال المراحل السابقة، مشدداً ضرورة اشراك اكبر عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا مع الفريق حتى الان خلال الادوار السابقة .

ويواجه الزوراء مضيفه الميناء يوم الجمعة القادم في الساعة 4:15 بتوقيت بغداد ضمن الجولة التاسعة على ملعب جذع النخلة في المدينة الرياضية بالبصرة جنوبي العراق .

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