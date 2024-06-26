الزوراء يفوز على الحدود في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ فاز فريق الزوراء على ضيفه الحدود، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 35 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب الزوراء عند الساعة السادسة مساءً، وانتهت لصالح الزوراء بنتيجة 2-0.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل الزوراء هدفه الأول في الدقيقة 52 عن طريق علاء محسن، ومن ركلة جزاء سجل الزوراء هدفه الثاني عن طريق محمد رضا في الدقيقة 90+3.

وبهذه النتيجة رفع الزوراء رصيده للنقطة 72 بالمركز الثالث، وتجمد رصيد الحدود عند النقطة 45 بالمركز التاسع.