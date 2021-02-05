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الزوراء يفلت من خسارة اكيدة ويدرك التعادل في الوقت القاتل

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-05T16:46:49+0000
الزوراء يفلت من خسارة اكيدة ويدرك التعادل في الوقت القاتل

شفق نيوز/ جرت على ملعب الشعب الدولي يوم الجمعة في اجواء ممطرة اثرت سلبيا على اداء الفريقين، مباراة من الدوري العراقي الممتاز بجولته السابعة عشر بين فريقي نادي الزوراء وضيفه نادي نفط ميسان.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ ان اللقاء انتهى بالتعادل الإيجابي في الوقت القاتل.

وقال مراسلنا ان فريق نفط ميسان سجل اولا عن طريق جعفر كاطع في الدقيقة 78، وكادت المباراة ان تنتهي بهذه النتيجة لولا ان قام لاعب الزوراء نجم شوان بتعديل النتيجة في الدقيقة الـ5 من الوقت الذي أضافه حكم المباراة ليفلت من خسارة اكيدة.

وأشار إلى أن بهذه النتيجة رفع الزوراء رصيده للنقطة 32 بالمركز الثاني، كما رفع نفط ميسان رصيده للنقطة 24 بالمركز الثامن.

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