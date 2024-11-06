الزوراء يفك الشراكة مع الطلبة في دوري نجوم العراق

الزوراء يفك الشراكة مع الطلبة في دوري نجوم العراق
2024-11-06T18:50:31+00:00

شفق نيوز/ ‏تمكن فريق نادي الزوراء، مساء اليوم الأربعاء، من تحقيق الفوز على فريق الطلبة في "ديربي" جماهيري ضمن منافسات دوري نجوم العراق.

وجرت المباراة في ملعب نادي الزوراء عند الساعة 7:45 مساءً وانتهت لصالح "النوارس" بنتيجة 1-0.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الزوراء هدف دون مقابل جاء عن طريق علي يوسف في الدقيقة 45+3.

 وبهذه النتيجة رفع الزوراء رصيده للنقطة 13 بالمركز الثالث وتجمد رصيد الطلبة عند النقطة العاشرة بالمركز العاشر، وبذلك فكّ الزوراء شراكته مع الطلبة في هذا المركز.

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