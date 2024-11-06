الزوراء يفك الشراكة مع الطلبة في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ ‏تمكن فريق نادي الزوراء، مساء اليوم الأربعاء، من تحقيق الفوز على فريق الطلبة في "ديربي" جماهيري ضمن منافسات دوري نجوم العراق.

وجرت المباراة في ملعب نادي الزوراء عند الساعة 7:45 مساءً وانتهت لصالح "النوارس" بنتيجة 1-0.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الزوراء هدف دون مقابل جاء عن طريق علي يوسف في الدقيقة 45+3.

وبهذه النتيجة رفع الزوراء رصيده للنقطة 13 بالمركز الثالث وتجمد رصيد الطلبة عند النقطة العاشرة بالمركز العاشر، وبذلك فكّ الزوراء شراكته مع الطلبة في هذا المركز.