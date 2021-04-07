الزوراء يفقد فرصة تأهله لدوري أبطال آسيا بخسارة أمام الوحدة الإماراتي

شفق نيوز/ ودع فريق الزوراء العراقي بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد خسارته بهدفين لهدف. امام فريق الوحدة الإماراتي ضمن منافسات الملحق الآسيوي التي احتضنها ملعب الـ نهيان.

انتهى الشوط الاول من المباراة بالتعادل السلبي من دون اهداف .

ومع بداية الشوط الثاني وفي الدقيقة الاولى سجل علاء عبد الزهرة هدفاً للزوراء، لكن سرعان ما عادل الوحدة النتيجة عن طريق عمر خريبين في الدقيقة 62، وعاد خليل الحمادي ليسجل هدفاً ثانياً في الدقيقة 78 من عمر اللقاء بتسديدة من خارج منطقة الجزاء لم يتمكن حارس الزوراء جلال حسن من ردها لينتهي اللقاء على هذه النتيجة.

قاد المباراة طاقم تحكيم بحريني بقيادة نواف شكر الله.