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الزوراء يفقد خدمات 6 من نجومه لنهاية الموسم

Category: ريـاضة

Date: 2022-06-01T07:26:49+0000
الزوراء يفقد خدمات 6 من نجومه لنهاية الموسم

شفق نيوز / أكدت إدارة نادي الزوراء، يوم الأربعاء، غياب عدد من اللاعبين عن صفوف فريق حتى نهاية الموسم، بسبب الإصابة وآخرين لأسباب مختلفة.

وقال مشرف فريق الزوراء وعضو إدارة النادي، عبد الكريم، لوكالة شفق نيوز، إن "ثلاثة لاعبين أصبحوا خارج حسابات مدرب الفريق أيوب أوديشو وهم (عباس قاسم، حيدر أحمد، وزياد أحمد)، إضافة إلى اللاعبين (نجم شوان) الذي لم يتماثل للشفاء، وكذلك (أحمد مكنزي) الذي التحق بالمنتخب الأولمبي للمشاركة في استحقاق آسيوي، فضلا عن المدافع الموريتاني المحترف (حسن حويبيب) الذي التحق للمنتخب الموريتاني للمشاركة في تصفيات أمم إفريقيا".

وأضاف عبد الكريم، أن "سبب تراجع مستوى الفريق وفقدانه النقاط في الجولات السابقة، هو الغيابات المتكررة وتراكم البطاقات والإصابات التي تلحق بلاعبي الفريق، وهذه الغيابات ترافق الفريق في كل جولة وتحدد في كل جولة ما يقارب سبعة لاعبين أساسيين مما آثر ذلك سلباً على النتائج".

وأشار إلى أن "الزوراء كبير ويصر على العودة لأجواء التنافس على مركز الوصيف رغم كل المعرقلات والغيابات، كونه يمتلك لاعبين يعوضون الغيابات، حتى إن كان التعويض بنسبة تأثير فني أقل".

ويحتل الزوراء المركز الخامس بعد انتهاء الجولة 33 للدوري العراقي الممتاز لكرة الدقم، وذلك برصيد 56 نقطة.

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