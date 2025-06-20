الزوراء يفعّل مبدأ الثواب والعقاب بعد فوز الشرطة بلقب الدوري

شفق نيوز/ قررت الهيئة المؤقتة لنادي الزوراء الرياضي فرض عقوبات مالية على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، على خلفية الأداء المتراجع ونتائج الفريق السلبية في الجولات الأخيرة من الدوري العراقي الممتاز، والتي منيت بالخسارة أمام الكرخ بنتيجة 2-1 ضمن الجولة 36.

وأوضحت الإدارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن اللوائح الانضباطية الداخلية للنادي، وتهدف إلى "تصحيح المسار وتحفيز اللاعبين لاستعادة الأداء المطلوب في المباريات المتبقية"، مشيرة إلى أنها وفّرت كافة متطلبات النجاح منذ تسلمها إدارة الفريق، وأن العقوبات تأتي انسجاماً مع مبدأ الثواب والعقاب.

وكان فريق الشرطة قد حسم لقب الدوري للموسم 2024-2025 قبل نهايته بجولتين، عقب فوزه على نفط البصرة 3-1، مستفيداً من خسارة الزوراء وتجمد رصيده عند النقطة 74 في المركز الثاني.