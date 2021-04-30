الزوراء يفسخ عقد المحترف الايفوري بطلب من شنيشل

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي الزوراء، يوم الجمعة، عن فسخ عقدها مع المحترف الايفواري الشيخ احمد ماكورو.

وقال كريم رزاق مشرف فريق نادي الزوراء لوكالة شفق نيوز؛ ان الادارة قررت فسخ عقدها مع المحترف الايفواري الشيخ احمد ماكورو بسبب تدني مستواه الفني وعدم تقديمه شيء يخدم من خلاله الفريق.

وبين أن الاستغناء جاء بطلب من مدرب الفريق راضي شنيشل الذي لم يكن مقتنعاً بالإمكانيات الفنية للمحترف الايفواري، لأن الأدوار المقبلة في الدوري الممتاز ستكون أصعب.

وأوضح رزاق؛ أن فسخ العقد تم بالتراضي وسيغادر الشيخ احمد العراق متوجها الى بلده يوم غد السبت بعد أن تم حجز تذكرة السفر له.

وكان فريق نادي الزوراء فاز على فريق امانة بغداد امس في ختام منافسات الجول بهدف دون رد جاء بأقدام حسين علي ليقفز للمركز الثاني برصيد 55 نقطة.