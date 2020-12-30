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الزوراء يفسخ عقده رسمياً مع باسم قاسم وثلاثة بدلاء أمام إدارة "النوارس"

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-30T17:40:16+0000
الزوراء يفسخ عقده رسمياً مع باسم قاسم وثلاثة بدلاء أمام إدارة "النوارس"

شفق نيوز/ اتفقت إدارة نادي الزوراء لكرة القدم، الأربعاء، على فسخ عقد مدرب النادي الكروي باسم قاسم.

جاء ذلك عقب اجتماع لإدارة "النوارس" مع المدرب باسم قاسم، ومساعده احمد خضير لمناقشة موضع البقاء من عدمه مع فريقها الكروي.

وقال كريم رزاق عضو ادارة النادي ومدير فريق كرة الزوراء لوكالة شفق نيوز، بعد اجتماع مطول ومناقشة كل الجوانب الخاصة بالفريق تم فسخ العقد مع المدرب ومساعده بالتراضي.

وأضاف كريم أن المدرب حيدر عبد الامير سيقود لقاء الزوراء المقبل امام القاسم ضمن منافسات الجولة الثانية عشر للدوري الممتاز.

واشار الى ان الادارة وضعت على طاولتها ثلاثة خيارات لمدربين سيتم الاتفاق مع احدهم، هم حسن احمد، راضي شنيشل وعبد الغني شهد.

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