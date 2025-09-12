الزوراء يغادر إلى الهند لمواجهة "غوا" في افتتاح مشواره بدوري أبطال آسيا 2

شفق نيوز- بغداد

غادر وفد نادي الزوراء، يوم الجمعة، متوجهاً إلى الهند لخوض أولى مواجهاته امام فريق "غوا" الهندي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم.

وسيواجه الزوراء فريق "غوا" الهندي على ملعب "بانديت جواهر" بتلك البلاد في مستهل مشواره الآسيوي يوم الأربعاء الموافق 17 من الشهر الجاري عند الساعة الـ 4:45 عصراً.

وأوقعت قرعة دوري أبطال آسيا لكرة القدم لموسم 2025-2026، فريق الزوراء ممثل العراق في المجموعة الرابعة، إلى جانب النصر السعودي، واستقلال الطاجيكستاني، و"غوا" الهندي .

وسيلعب الزوراء العراقي أولى مبارياته في السابع عشر من أيلول/ سبتمبر الجاري أمام فريق "غوا" الهندي ، بينما يلاقي في مباراته الثانية فريق النصر السعودي في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل في ملعب الزوراء ببغداد.

فيما سيحل ضيفاً على نظيره استقلال الطاجيكي في الثاني والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل على أن يستضيف نفس الفريق في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر في ملعب الزوراء ببغداد.

وسيستضيف الزوراء بملعبه فريق "غوا" الهندي في السادس والعشرين من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، فيما يلاقي في الرابع والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر المقبل نظيره النصر السعودي في استاد جامعة الملك سعود في السعودية.