الزوراء يغادر إلى الهند لمواجهة "غوا" في افتتاح مشواره بدوري أبطال آسيا 2
شفق نيوز- بغداد
غادر وفد نادي
الزوراء، يوم الجمعة، متوجهاً إلى الهند لخوض أولى مواجهاته امام فريق
"غوا" الهندي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم.
وسيواجه الزوراء
فريق "غوا" الهندي على ملعب "بانديت جواهر" بتلك البلاد في
مستهل مشواره الآسيوي يوم الأربعاء الموافق 17 من الشهر الجاري عند الساعة الـ
4:45 عصراً.
وأوقعت قرعة دوري
أبطال آسيا لكرة القدم لموسم 2025-2026، فريق الزوراء ممثل العراق في المجموعة
الرابعة، إلى جانب النصر السعودي، واستقلال الطاجيكستاني، و"غوا" الهندي
.
وسيلعب الزوراء العراقي أولى مبارياته في السابع
عشر من أيلول/ سبتمبر الجاري أمام فريق "غوا" الهندي ، بينما يلاقي في
مباراته الثانية فريق النصر السعودي في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل في
ملعب الزوراء ببغداد.
فيما سيحل ضيفاً
على نظيره استقلال الطاجيكي في الثاني والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل على
أن يستضيف نفس الفريق في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر في ملعب الزوراء ببغداد.
وسيستضيف الزوراء
بملعبه فريق "غوا" الهندي في السادس والعشرين من شهر تشرين الثاني/
نوفمبر المقبل، فيما يلاقي في الرابع والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر المقبل
نظيره النصر السعودي في استاد جامعة الملك سعود في السعودية.