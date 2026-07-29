الزوراء يغادر إلى القاهرة لإقامة معسكر تحضيري استعداداً للموسم الجديد

شفق نيوز- بغداد

غادرت بعثة فريق الزوراء، صباح اليوم الأربعاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة لإقامة معسكر تدريبي خارجي، ضمن برنامج إعداد الفريق للموسم الكروي الجديد، المقرر انطلاقه في 14 آب/أغسطس المقبل.

ويتضمن المعسكر خوض عدد من المباريات الودية، بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، إلى جانب إتاحة الفرصة للجهاز الفني لتقييم مستوى الفريق والوقوف على جاهزية جميع اللاعبين قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ويُعد معسكر القاهرة المحطة الأخيرة في خطة إعداد "النوارس" قبل انطلاق دوري نجوم العراق، إذ يسعى الجهاز الفني إلى تعزيز الانسجام بين اللاعبين والارتقاء بالأداء الجماعي، بما يضمن دخول الفريق الموسم الجديد بأفضل جاهزية للمنافسة على الألقاب.

وكان الزوراء قد أنهى منافسات الموسم الماضي في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري نجوم العراق، بعدما جمع 66 نقطة.